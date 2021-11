Verso Venezia-Inter, il punto sugli infortunati: de Vrij non recupera, Sanchez ce la fa?

Il difensore olandese continua a rimanere ai box

Il tempo di volare agli ottavi di finale e di riatterrare sulla terraferma, con vista laguna: l'Inter, dopo la vittoria di ieri per 2-0 sullo Shakhtar Donetsk, comincia a pensare alla trasferta di Venezia in programma per sabato prossimo, e nel preparare la sfida fa anche l'inventario degli infortunati, con Simone Inzaghi come di consueto impegnato nella conta dei disponibili e degli indisponibili. Tra i sicuri indisponibili per la prossima sfida di campionato, per dire, c'è Stefan de Vrij: il difensore - infortunatosi con l'Olanda durante il periodo delle Nazionali - ha già saltato Napoli e Shakhtar e sicuramente non sarà della partita contro il Venezia.