Champions League, tutto sui sorteggi degli ottavi di finale

Tutte le informazioni necessarie

Pietro Magnani

Oggi alle 12 a Nyon ci saranno i sorteggi per gli accoppiamenti degli ottavi di Champions League. L'Inter di Inzaghi, per il secondo anno consecutivo, si siederà al tavolo dei grandi, seppur in seconda fascia, giocandosi le proprie chance tra le migliori 16 d'Europa. Ecco tutte le informazioni necessarie riguardo al sorteggio.

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League si terrà oggi, lunedì 7 novembre, alle ore 12, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. I 16 club verranno divisi in due fasce: la prima, riservata alle vincitrici dei gironi, e la seconda, per le seconde classificate. Tenendo conto che le squadre dello stesso Paese e quelle che si sono già incontrare al girone non possono incontrarsi già agli ottavi, le possibili avversarie dei nerazzurri si riducono a 6.

PRIMA FASCIA: Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Manchester City, Napoli, Porto, Real Madrid, Tottenham.

SECONDA FASCIA: Borussia Dortmund, Club Brugge, Eintracht Francoforte, Inter, Lipsia, Liverpool, Milan, Paris Saint-Germain.

POSSIBILI AVVERSARIE DELL'INTER: Benfica, Chelsea, Manchester City, Porto, Real Madrid, Tottenham.

DATE OTTAVI DI FINALE: Andata 14/15, 21/22 febbraio. Ritorno 7/8 e 14/15 marzo 2023.

Conclusi gli ottavi vi sarà un ulteriore sorteggio per le squadre rimaste, previsto per il 17 marzo 2023, chedefinirà il tabellone dai quarti di finale in poi.

DIFFIDATI — Ricordiamo inoltre che le diffide per somma di cartellini gialli verranno annullate solo al termine dai quarti di finale. Lautaro Martinez e Bastoni quindi rimarranno a rischio per la gara di ritorno degli ottavi di finale ed eventualmente pure per un ipotetico quarto di finale.

Dalla fase a gironi in poi, un calciatore entra in diffida al secondo cartellino giallo e viene squalificato al terzo. Dopo i primi tre cartellini gialli, diffida e conseguente squalifica scatteranno automaticamente ad ogni ammonizione successiva.