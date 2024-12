Chi è Chiffi, l’arbitro di Inter-Atalanta: ricorda una goleada

Mentre il 2024 è sulla via della conclusione, l’anno nuovo per l’Inter comincia subito con il piede sull’acceleratore visto che il 2 gennaio ci sarà subito la sfida da dentro o fuori contro l’Atalanta nella semifinale di Supercoppa Italiana che si disputa alle ore 20 a Riyadh, in Arabia Saudita.

La squadra di Simone Inzaghi partirà oggi per raggiungere questa destinazione e per tentare di conquistare questo primo trofeo stagionale. Nel frattempo l’AIA ha diramato quest’oggi le designazioni arbitrali per le due semifinali di Supercoppa. Il direttore di gara di Inter-Atalanta sarà Daniele Chiffi che sarà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Bahri mente il quarto ufficiale sarà Zufferli. Al VAR scelti Abisso e Meraviglia.

L’arbitro della sezione Padova rievoca dolci ricordi nel recente passato nerazzurro visto che era lui il direttore di gara della gara finita in goleada per 0-6 lo scorso 16 dicembre sul campo della Lazio. A quindi meno di un mese di distanza dall’ultima volta, Chiffi tornerà ad arbitrare un match dell’Inter.

In generale, lo storico del direttore di gara veneto con i nerazzurro è tutto sommato positivo in termini di risultati. Su 14 partite precedentemente arbitrate da lui, l’Inter è riuscita a raccogliere complessivamente ben 8 vittorie che vanno sommate a 4 pareggi e 2 sconfitte.