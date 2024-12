Inter a livello delle super potenze europee: quanti RECORD nel 2024

Nell’ultimo anno solare l’Inter ha saputo raggiungere un livello di gioco altissimo e ha ricevuto grandi complimenti da tantissimi opinionisti o addetti ai lavori sia italiani che stranieri. Gli ottimi risultati hanno permesso alla squadra di Inzaghi di essere al top anche nelle valutazioni dei suoi giocatori: due nerazzurri sono infatti nella formazione più costosa al mondo.

A certificare l’eccellente lavoro di Inzaghi e del suo staff che hanno permesso all’Inter di raggiungere dei risultati straordinari, ci sono dei dati messi in luce questa mattina da La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo ha messo in evidenza una serie di risultati raccolti nell’anno solare da tutti i club nei top 5 campionati d’Europa.

L’Inter è la squadra che ha vinto più partite (27) in tutta Europa nel corso del 2024 al pari di Real Madrid e Barcellona ma anche quella che si piazza al secondo posto in tre graduatorie di alto prestigio: i nerazzurri (29) sono alle spalle del solo Arsenal (25) per minor numero di gol concessi; in termini di punti fatti c’è solo il Real Madrid (90) che batte la squadra di Inzaghi (89).

Infine, è da sogno anche la classifica per numero di gol segnati nel 2024: l’Inter è seconda a quota 92 reti al pari del Bayern Monaco e solo alle spalle del Barcellona (96). Questo dato è in linea con un altro ottimo record che la squadra di Inzaghi sta ottenendo in questa Serie A dal punto di vista realizzativo.