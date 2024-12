Dalla Juventus alla Turchia: che CROLLO per l’ex Inter

Il mercato invernale si avvicina e fra tre giorni – in data 2 gennaio – si apriranno ufficialmente le porte del calciomercato che per molte squadre sarà un’occasione preziosa per rinforzare la propria rosa. Una di queste è la Juventus, alle prese con un rendimento incostante e che attualmente dista 8 punti dall’Inter in classifica di Serie A e 2 in quella di Champions League.

I bianconeri hanno cercato per diverse settimane un accordo con un ex giocatore nerazzurro come Milan Skriniar che veniva giudicato dalla dirigenza e dal tecnico Thiago Motta un giusto rinforzo per la difesa colpita da molti infortuni in questa prima metà di stagione.

Adesso però, secondo quanto riportato dal portale turco A Spor, il centrale slovacco sembrerebbe essere molto vicino al Galatasaray. Al PSG Skriniar gioca davvero poco e vorrebbe quindi salutare la Francia per mettersi alle spalle un trasferimento del tutto negativo per lui dopo che ha lasciato l’Inter a parametro zero nell’estate del 2023 per spostarsi a Parigi.

Certamente però il passaggio al Galatasaray per Skriniar un passo indietro come ambizioni in carriera ma si garantirebbe certamente uno spazio in campo maggiore di quello che Luis Enrique gli riserva ad oggi nel PSG. La sua parabola ricorderebbe incredibilmente quella di un altro ex capitano nerazzurro come Mauro Icardi: entrambi a lungo accostati alla Juve e poi dopo anni deludenti a Parigi finiti ad Istanbul.