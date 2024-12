Sgambetto dalla rivale per lo Scudetto: salta un obiettivo di mercato

Nelle scorse settimane si era parlato molto della programmazione di mercato che l’Inter stesse già cominciando in vista di un 2025 che potrebbe portare grandi novità nell’organico di mister Simone Inzaghi visti gli obiettivi di ringiovanimento della rosa richiesti da Oaktree.

Tra i nomi spuntati in ottica nerazzurra c’era anche quello di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli che non gode di molto spazio essendo chiuso dall’ex Inter Romelu Lukaku e anche da Giovanni Simeone. Tuttavia, nella giornata di ieri potrebbe essere cambiato radicalmente il futuro del calciatore classe 2000.

Raspadori ha infatti segnato il gol decisivo per i tre punti del Napoli nella vittoria interna per 1-0 contro il Venezia e ha ricevuto grandi appalusi dal tecnico Antonio Conte. A questo punto, come riferito da Gianluca Di Marzio, il club azzurro sembrerebbe intenzionato a non lasciar più partire l’ex Sassuolo.

L’Inter dovrà quindi cercare altri profili come rinforzi per ringiovanire il suo attacco dal momento che l’ex allenatore nerazzurro – predecessore proprio di Inzaghi – pare intenzionato a non voler fare favori alla sua vecchia squadra con la quale è in lotta per lo Scudetto.