Chi è Doveri, l’arbitro di Fiorentina-Inter: scontro al vertice

Archiviato l’ottimo successo europeo contro il Lipsia, l’Inter da oggi inizia a volgere l’attenzione verso l’insidiosa trasferta di domenica a Firenze. I nerazzurri saranno infatti ospiti di una Fiorentina di Raffaele Palladino particolarmente in salute e in piena bagarre per il vertice della classifica.

Uno scontro diretto in piena regola che Simone Inzaghi ha intenzione di vincere per manifestare a tutto il campionato la forza dell’organico nerazzurro. In vista del match in programma domenica 1° dicembre alle 18.00, l’AIA ha appena diramato le designazioni ufficiali della quattordicesima giornata del campionato di Serie A.

A dirigere il match del Franchi tra Fiorentina-Inter sarà l’esperto Daniele Doveri, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Scarpa e dal quarto ufficiale Marinelli. Al Var altra figura di grande esperienza come Mazzoleni, assistito da Paganessi nelle vesti di AVar.

Per quanto riguarda i precedenti del fischietto della sezione di Roma, quella di domenica sarà per lui la 32esima direzione ufficiale in un match dei nerazzurri. Ad oggi, l’Inter ha raccolto con Doveri complessivamente 13 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte.

A completare un bilancio leggermente positivo per i ragazzi di Inzaghi, è l’unica sfida diretta in carriera da Doveri con le due squadre in campo: un solo precedente che risale a Inter-Fiorentina del 29 gennaio 2020, quarto di finale di Coppa Italia vinto dai nerazzurri per 2-1 a San Siro con reti di Candreva e Barella.