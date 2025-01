Chi è Peljto, l’arbitro di Inter-Monaco: non porta bene alle italiane

Mercoledì sera l’Inter sarà chiamata a fare bene nell’ottava ed ultima partita di questa prima fase di Champions League. Sarà la quarta gara che i nerazzurri giocheranno a San Siro, dopo aver già vinto contro Stella Rossa, Arsenal e Lipsia ora toccherà al Monaco. Per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi l’obiettivo è quello di vincere e piazzarsi più in alto possibile in classifica.

La UEFA quest’oggi, a due giorni dalle partite, a reso note tutte le designazioni arbitrali dell’ottavo turno di Champions League. Inter–Monaco sarà arbitrata dal bosniaco Irfan Peljto che verrà coadiuvato dai suoi connazionali Ibrišimbegović e Beljo. Il quarto ufficiale sarà Gigovic mentre al VAR ci saranno il tedesco Bastian Dankert e il suo assitente polacco Piotr Lasyk.

Peljto è un arbitro di 40 anni che in questa edizione della Champions League ha già diretto quattro partite, due con le italiane in campo. La prima è dello scorso ottobre ed è un Atalanta–Celtic terminata 0-0 mentre la seconda è stata Lille–Juventus finita 1-1: certamente non si tratta di due risultati felici per le squadre di Serie A. L‘Inter, alla prima gara con il fischietto di Sarajevo, dovrà quindi provare a superare anche questo trend.