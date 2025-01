Biasin annuncia il colpo dell’Inter di fine mercato

In queste ore il mercato dell’Inter è molto attivo con alcune trattative in corso soprattutto sul fronte delle uscite. Come vi abbiamo raccontato già qui su Passione Inter, Tomas Palacios è ormai diretto verso Monza per giocare in prestito fino a fine stagione. In partenza potrebbe esserci anche Tajon Buchanan pure lui in prestito. A confermare queste voci ci pensa Fabrizio Biasin che su X commenta il mercato.

Ecco le parole del giornalista di Libero sempre ben informato sul mondo nerazzurro: “Questo mercato di gennaio per l’Inter è poca cosa. Oggi abbiamo visto Palacios in prestito secco al Monza, torna qua a giugno per partecipare al Mondiale per Club. Ha abbastanza senso questa cosa perché per il momento qua non giocava”.

“Si sta lavorando per trovare una sistemazione per Buchanan. Anche lui sta giocando molto poco, il club vuole trovargli altra sistemazione per farlo giocare di più. Bisogna capire se si trova situazione ideale. Se uscirà, proveranno a portare un esterno, non un difensore centrale. Ma non ci sono certezze, il tentativo è quello di prendere un esterno per coprire il buco che si viene a creare”, conclude così Biasin il suo intervento spiegando quale scelta farà la società sul fronte delle entrate.