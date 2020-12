Chisoli (pres. Spezia): “Con l’Inter non ci chiuderemo, sogno lo sgambetto. I nerazzurri sono da Scudetto”

Chissà che Antonio Conte non abbia sogghignato nel leggere le dichiarazioni dell’intervista di oggi, al quotidiano Leggo, del presidente dello Spezia Stefano Chisoli: niente piani B da preparare, niente avversari che stravolgano il proprio modulo per “parare” l’Inter. O almeno questo s’intende dalle parole di Chisoli, che appunto dichiara: “Cercheremo di giocare come al solito. Se ci chiudessimo a San Siro rischieremmo di prendere tanti gol. L’Inter è una corazzata. Sarà la partita più dura di tutte”.

Insomma, lo Spezia si appresta a giocarsela ad armi pari contro i nerazzurri, che puntano a continuare la striscia positiva e a mettere pressione al Milan impegnato in contemporanea a Reggio Emilia contro il Sassuolo. E Chisoli medita anche il colpaccio, non si tira indietro: “Fare lo sgambetto a San Siro? – continua infatti – Sarebbe una grandissima impresa, dovremmo fare tutto al 120%”. Infine, un pronostico sul lungo periodo: “Se l’Inter può vincere lo Scudetto? Per me sì. Noi comunque non cambieremo, perché è con il gioco che alla lunga si ottengono i risultati. Questo è il credo del nostro mister Vincenzo Italiano”.

