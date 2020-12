Social – Milito e Cambiasso ricordano la vittoria nel Mondiale per Club: “Dieci anni fa, campioni del mondo”

Inter–Mazembe, forse il titolo della partita non sarà stato tra i più accattivanti della storia del calcio: ma è stata la partita che ha consegnato i nerazzurri alla storia, quella che ha completato il 2010 dei miracoli del club meneghino portandolo in cima al mondo. In panchina c’era Rafael Benitez, e l’Inter batté il Mazembe per 3-0 vincendo la Coppa del Mondo per Club. Oggi sono passati dieci anni esatti da quell’evento, e alcuni giocatori di quell’Inter hanno ricordato l’evento sui social.

In particolare, ci sono due storie su Instagram, pubblicate da Esteban Cambiasso e da Diego Milito, a ricordare quella vittoria che completò la manita nerazzurra di successi nell’anno solare: “10 anni fa”, ricorda Diego Milito. E gli fa eco Cambiasso: “18/12/2010. Campioni del Mondo”. Sembra passato ormai un decennio. Anzi: passato, un decennio, lo è veramente.

