Mercato – Inter, è casting per il difensore low cost a luglio: nel mirino anche Schar e Mandi

I numeri saranno pure diversi, ma la difesa dell’Inter – rispetto allo scorso anno – è sempre la stessa: fatta eccezione dell’uscita di Godin per l’ingresso di Kolarov, l’organico è praticamente sempre lo stesso. Lo ricordava questa mattina Tuttosport, che però metteva in pagina anche alcuni nomi di possibili occasioni low cost per il prossimo mercato estivo. Si tratta di difensori in scadenza di contratto nel 2021 per i quali l’Inter sta attivando i radar sin da subito, perché un accordo nel mese di gennaio è spesso decisivo in vista dell’estate (Godin docet).

Tra gli altri, due dei nomi sotto osservazione del club nerazzurro – e di cui il sopra citato quotidiano riferisce – sono quelli di Fabian Schar, svizzero, classe 1991 in forza al Newcastle United dal 2018 (già osservato, in passato, da Piero Ausilio), e di Aissa Mandi, algerino del Real Betis, anch’egli classe 1991, che gioca in Spagna dal 2016.

