Le probabili formazioni di Inter-Spezia: Vidal c’è, cambiano gli esterni. La scelta su Eriksen

Antonio Conte sta pensando di schierare dal 1′ contro lo Spezia un’Inter a super trazione offensiva dal 1′. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro cambierà qualcosa rispetto all’11 titolare scelto mercoledì per la sfida contro il Napoli.

Confermata la difesa con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti a capitan Handanovic: in avanti toccherà ancora alla LuLa. A centrocampo Conte recupera Vidal e Brozovic in mediana, con loro ci sarà Barella. Cambiano gli esterni: contro lo Spezia spazio ad Hakimi e Perisic. Ancora panchina per Eriksen.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Lukaku.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Deiola, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias

