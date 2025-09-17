Chivu fa chiarezza sul MODULO: “Volevo farlo dall’inizio”

L’Inter esordisce al meglio in Champions League con una convincente vittoria sull’Ajax. Al termine della gara, Cristian Chivu ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Prime Video e Sky Sport.

Nel corso della seconda intervista, l’ex Inter Goran Pandev ha chiesto al tecnico rumeno se il 3-5-2 fosse il modulo scelto per la sua squadra fin dall’inizio o se ci fosse un’altra idea poi accantonata. Chivu ha fugato tutti i dubbi in merito.

Queste le sue parole:

“Volevo fare il 3-5-2 fin dall’inizio, lo dico chiaramente, perché non volevo togliere certezze, dovevo solo aggiungere qualche cosa e soprattutto ritrovare fiducia e parte mentale. Non sono scemo, come ha detto qualcuno prima di me, vado avanti per la mia strada, con le mie convinzioni, senza togliere o fare danni a una squadra che era già forte”.