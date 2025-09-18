La MOVIOLA di Ajax-Inter: “Manca un rigore giusto”

Ajax-Inter è stato il match che ha segnato il debutto stagionale in Champions League per la squadra di Cristian Chivu. I nerazzurri in terra olandese sono riusciti ad imporsi 0-2 con la doppietta di Marcus Thuram che ha permesso così di scacciare i malumori dopo le ultime due sconfitte consecutive in Serie A.

Dal punto di vista della condotta arbitrale è stata una partita abbastanza semplice e priva di grossi dubbi o errori da parte del direttore di gara inglese Oliver. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, manca però un calcio di rigore all’Inter che in precedenza era stato assegnato ma poi tolto erroneamente con l’ausilio del VAR:

“Al 33’, il rigore dato e poi tolto all’Inter: Thuram e Baas prima si strattonano a vicenda, è un duello, poi l’olandese cintura in maniera decisiva Marcus in area. Ok il rigore, che sarebbe stato corretto mantenere anche dopo “review”. Al 33’ st, decisione giusta sul “mano” (il braccio aderisce al corpo) di Baas”.