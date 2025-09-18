Sommer si rilancia subito: “Zittisce tutte le critiche”

La partita di Amsterdam ha permesso all’Inter di poter rivedere in grande spolvero uno dei giocatori più criticati negli ultimi giorni. Si tratta di Yann Sommer che, dopo gli errori contro la Juventus, si è riscattato bene nella gara d’esordio in Champions League sul campo dell’Ajax. La bella prestazione del portiere svizzero è stata lodata anche dai giornali che gli hanno assegnato bei voti e dei commenti positivi.

Di seguito le pagelle e i giudizi dei quotidiani sportivi al portiere nerazzurro:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Inevitabilmente inquieto, esprime la fierezza del campione: la parata su Godts lanciato da solo è notevole. E fondamentale, perché sul ribaltamento Thuram segna l’1-0”.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Si riscatta dopo il disastro di Torino. Cancella la fuga solitaria di Godts e subito dopo Thuram colpisce. Decisivo, al netto di un’uscita sbagliata nel finale”.

TUTTOSPORT 7,5 – “Zittisce tutte le critiche della settimana con un intervento miracoloso su Godts al 41’ che cambia il corso della gara”.