De Vrij certezza per l’Inter: “Negli anticipi c’è sempre”

La prima presenza in questa stagione per Stefan De Vrij non è certamente stata una partita banale per lui. Il numero 6 dell’Inter ha esordito in questa annata nel primo match di Champions League della squadra nerazzurra, contro l’Ajax (una delle sue rivali ai tempi del Feyenoord) e ha fornito un’ottima prestazione commentato con grandi elogi da parte dei giornali di oggi.

Di seguito le pagelle e i giudizi dei quotidiani sportivi al difensore nerazzurro:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – “La prima partita stagionale con l’Inter coincide con la numero 50 in Champions. Da ex Feyenoord affronta l’Ajax con motivazioni speciali e controlla le schegge con la dovuta”.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Lucido e puntuale. Si prende Weghorst e non lo molla mai. E aggiunge anche diverse letture preziose”.

TUTTOSPORT 6,5 – “Pulito, preciso e sempre sul pezzo: negli anticipi c’è sempre. Una certezza”.