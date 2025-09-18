Estero o Italia: arriva l’ANNUNCIO sul futuro di Vlahovic

Nonostante un avvio di stagione su ottimi livelli sia in Serie A che in Champions League, la Juventus continua ad avere in casa un problema legato a Dusan Vlahovic. Il numero 9 bianconero percepisce infatti 12 milioni di euro di ingaggio ed è molto complicato che la dirigenza juventina gli proponga ancora questo stipendio.

Il contratto della punta serba con la Juventus scade il prossimo 30 giugno e ciò significa che, a partire dal mese di gennaio, potrà accordarsi con quale altro club preferirà andando a firmare un pre–contratto per la prossima stagione. Secondo recenti rumours di mercato sono diverse le società interessate e da mesi si vocifera anche dell’Inter.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ribadisce però come sia più probabile un trasferimento all’estero di Vlahovic rispetto a una permanenza in Italia con l’Inter e il Milan sulle sue tracce. All’estero ci sono Man United, Barcellona e Atletico Madrid interessati al 9 della Juve e sono società che possono offrire questo tipo di ingaggio altissimo che attualmente percepisce in bianconero, a differenza delle italiane.