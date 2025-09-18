HIGHLIGHTS Virtus Verona-Inter U23 1-2: perla di Fiordilino

L’Inter U23 ottiene la sua prima vittoria nel campionato di Serie C e lo fa alla quarta partita. I giovani nerazzurri riescono a rimontare dopo l’iniziale svantaggio sul campo della Virtus Verona che si era portata avanti al 7′. L’Under 23 di Stefano Vecchi però non si abbatte e pareggia già al 22′ con Stante ma la rete dell’1-2 arriva al 95′ e porta la firma di Fiordilino. Di seguito il video con gli highlights del match.