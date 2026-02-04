Chivu: “Mercato bas**rdo. Calendario fitto? A me piace giocare”

Ancora una volta impeccabile nelle dichiarazioni, Cristian Chivu ai microfoni di Mediaset ha commentato il passaggio in semifinale questa sera in Coppa Italia contro il Torino. Il tecnico dell’Inter ha parlato anche di calciomercato e calendario fittissimo, temi caldi in questa fase della stagione. Queste le sue parole:

LA PARTITA – “Non do voti perché non sono giornalista e non faccio il fantacalcio, sono contento per quello che siamo riusciti a fare e creare, poi ci sta soffrire nel finale. Ma siamo contenti per aver passato il turno, tutti felici”.

COPPA ITALIA – “Vogliamo essere competitivi e dare continuità a quanto fatto fino ad ora, andiamo avanti con la convinzione e con il lavoro”.

SCELTE – “Sappiamo con chi abbiamo a che fare, queste sono partite in cui hai bisogno di energie e gamba. Oggi ne avevano di energie, dovevamo gestire il momento. Poi ci sono due ragazzi dall’Under 23 a cui faccio i complimenti, ma li faccio a tutto il settore giovanile. Qua parliamo di Cocchi e Kamate, ma potrei citarne anche altri che erano in panchina. Faccio i complimenti a Stefano Vecchi che sta facendo un grande lavoro in Serie C, con tanti ragazzi che stanno crescendo e che potranno esserci utili nel corso della stagione”.

MERCATO – “Se sono soddisfatto? Una squadra e un allenatore possono sempre migliorare, ovvio che si parla spesso di quello che un gruppo può migliorare, di cosa ci servirebbe., Non sempre va a buon fine e va bene così, la società ha provato a fare fino in fondo sulla base delle mie richieste, purtroppo il mercato è bastardo. Abbiamo questi ragazzi dell’U23 che ci danno una mano, il nostro compito e lavorare e battere colpo su colpo il cammino in questa stagione”.

CALENDARIO – “Io non sono mai preoccupato, a me piace giocare, anche da calciatore mi piaceva più giocare che allenarmi. Ho voglia e ambizione, senza passare alle ossessioni che creano aspettative e le aspettative creano delusioni. Noi andiamo avanti colpo su colpo, abbiamo energie, calciatori che sono sempre pronti e ci danno una mano”.