Pagelle LIVE di Inter-Torino: voti e giudizi

Inter e Torino si sfidano questa sera nella gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri hanno avuto accesso a questa fase grazie alla vittoria dello scorso dicembre sul Venezia per 5-1, mentre la squadra di Marco Baroni è riuscita nell’impresa di superare in trasferta all’Olimpico la Roma con un inaspettato 2-3.

Queste le pagelle di Inter-Torino, match dei quarti di finale di Coppa Italia.

Pagelle Inter-Torino: migliori e peggiori in campo

JOSEP MARTINEZ 6 –

DE VRIJ 6.5 –

ACERBI 6 –

CARLOS AUGUSTO 6.5 – E’ suo il primo squillo della partita con un sinistro potente da fuori area che si infrange sulla traversa.

KAMATE 7 – Tenta il dribbling più volte rientrando sul mancino, ma è dal suo destro che arriva lo splendido assist per la rete di Bonny.

FRATTESI 6 –

MKHITARYAN 6 –

DIOUF 6 –

COCCHI 6.5 –

BONNY 6.5 – Dopo tanti errori per lui piuttosto banali, sblocca il match di testa sul finire del primo tempo.

THURAM 5.5 –

CHIVU 6 –

Inter-Torino: il tabellino

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 6 De Vrij, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 41 Kamate, 16 Frattesi, Mkhitaryan, 17 Diouf, 43 Cocchi; 9 Thuram, 14 Bonny.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 31 Bisseck, 44 Berenbruch, 54 Bovo, 50 Cinquegrano, 51 Alexiou, 58 Topalovic, 94 Esposito, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu

TORINO (3-5-2): 1 Paleari; 35 Marianucci, 23 Coco, 61 Tameze; 16 Pedersen, 14 Anjorin, 4 Prati, 10 Vlasic, 33 Obrador; 17 Kulenovic, 92 Njie.

A disposizione: 81 Israel, 99 Siviero, 6 Ilkhan, 13 Maripan, 20 Lazaro, 25 Nkounkou, 77 Ebosse, 83 Perciun, 91 Zapata. Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Marchetti.

Assistenti: Mondin – Ceolin.

IV ufficiale: Bonacina.

VAR: La Penna.

AVAR: Giua.