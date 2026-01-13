Chivu, sorpresa prima del Lecce. Gazzetta: “Cosa mai vista in Serie A”

Una scelta insolita per il calcio italiano, che ha sorpreso tutti.

Chivu ha deciso di cancellare l’allenamento di rifinitura previsto per oggi ad Appiano Gentile.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la squadra si ritroverà alla Pinetina direttamente domattina, senza ritiro, solo per una breve attivazione muscolare e le riunioni tecniche prima della partenza verso San Siro.

Il tecnico nerazzurro ha scelto di concedere qualche ora di libertà ai suoi giocatori perché li ha visti affaticati mentalmente. Una mossa che testimonia anche la soddisfazione per l’atteggiamento mostrato contro il Napoli in termini di applicazione e personalità, nonostante il risultato non abbia soddisfatto la critica.

Mentre i commenti esterni hanno parlato di “occasione sprecata” e sottolineato l’ennesimo scontro diretto non vinto, l’allenatore dell’Inter preferisce mettere da parte i rimpianti e concentrarsi su prestazione e classifica.

Ora però il calendario in campionato potrebbe rivelarsi il vero alleato, più del riposo strategico concesso alla squadra. Da qui a inizio febbraio i nerazzurri affronteranno in sequenza Lecce, Udinese, Pisa, Cremonese e Sassuolo.