Tipi di scommesse nel calcio: guida a 1X2, Over/Under e Gol/NoGol

I tipi di scommesse nel calcio sono diventati un linguaggio comune per chi segue questo mondo ogni settimana, ma non sempre è chiaro come funzionino davvero. In questo articolo scoprirai le tre categorie più utilizzate – 1X2, Over/Under e Gol/NoGol – spiegate con esempi semplici e senza tecnicismi. La guida è strutturata per aiutarti a riconoscere cosa significano questi mercati e come interpretarli in modo consapevole.

Cosa sono le scommesse 1X2 e come funzionano

La scommessa 1X2 è modalità più classica nel mondo del betting. È legata al risultato finale nei 90 minuti (recupero incluso) e si basa su tre possibili esiti.

1 → vittoria della squadra di casa

→ vittoria della squadra di casa X → pareggio

→ pareggio 2 → vittoria della squadra in trasferta

È la giocata più intuitiva perché riflette semplicemente ciò che accade in campo e quello che necessariamente dev’essere il risultato finale.

Quando può essere utile la scommessa 1X2

La modalità 1X2 aiuta chi vuole concentrarsi sul risultato più probabile, senza analizzare numeri o statistiche particolari. È la porta d’ingresso per comprendere gli altri mercati.

Come funziona la scommessa under over

Il mercato Over/Under riguarda quanti gol verranno segnati complessivamente nella gara, all’interno dei novanta minuti. La scelta più comune è la soglia 2.5.

Over 2.5 → la partita deve chiudersi con almeno 3 gol totali.

→ la partita deve chiudersi con totali. Under 2.5 → la partita deve chiudersi con 0, 1 o 2 gol totali.

Non importa chi segna tra le due squadre in campo: conta solo il numero complessivo.

Under / Over significato

Quello dell’Under/Over un mercato che permette di interpretare lo stile delle squadre: alcune hanno un’impostazione offensiva, altre preferiscono ritmi più controllati.

Under / Over Inter

Per citare un esempio, partite come Inter-Atalanta degli ultimi anni sono spesso ricche di occasioni e ritmi alti. In questi casi l’Over 2.5 appare naturale perché il match tende ad aprirsi, con due squadre portate a costruire. Al contrario, un incontro più tattico – come capita generalmente negli scontri diretti dove la posta in palio è sempre più alta – potrebbe orientare verso l’Under 2.5.

Consigli scommesse Under / Over

Forma delle due squadre : un attacco brillante aumenta la possibilità di Over.

: un attacco brillante aumenta la possibilità di Over. Difese solide o decimate : cambia l’equilibrio della gara.

: cambia l’equilibrio della gara. Stile di gioco: alcune squadre puntano molto sul palleggio e arrivano facilmente al tiro.

Gol / NoGol significato

Il mercato Gol/NoGol (spesso abbreviato in GG/NG) valuta se entrambe le squadre segneranno almeno un gol.

Gol (GG) → entrambe segnano.

→ entrambe segnano. NoGol (NG) → almeno una delle due resta a zero.

È una delle modalità più immediate da leggere, soprattutto quando si conosce l’identità di gioco delle squadre coinvolte.

Gol/NoGol Inter

Considera una trasferta dell’Inter contro una squadra che in casa costruisce molte occasioni, come il Como. Se l’Inter ha un attacco in forma e l’avversario tende a segnare spesso nel proprio stadio, il mercato Gol diventa molto appetibile.

Se invece la formazione nerazzurra affronta un avversario più chiuso, il NoGol diventa uno scenario sicuramente più realistico.

Come scommettere sul calcio e vincere

Comprendere al meglio i principali mercati calcistici significa avere un metodo semplice per analizzare la gara. Non serve essere esperti di statistica; basta osservare alcuni indicatori chiari.

Elementi da considerare

Stato di forma : una squadra reduce da buone prestazioni tende a giocare con più fiducia.

: una squadra reduce da buone prestazioni tende a giocare con più fiducia. Tipo di avversario : alcune squadre chiudono gli spazi, altre aggrediscono alte.

: alcune squadre chiudono gli spazi, altre aggrediscono alte. Rendimento casa/trasferta : San Siro, per l’Inter, è spesso un fattore determinante.

: San Siro, per l’Inter, è spesso un fattore determinante. Calendario : partite molto ravvicinate possono influire sulle energie e sull’intensità.

: partite molto ravvicinate possono influire sulle energie e sull’intensità. Assenze importanti: la mancanza di un centrale difensivo o di un bomber cambia la natura del match.

Come scommettere sull’Inter

Per esempio, analizziamo un possibile Inter-Lazio.

Se entrambe giocano con esterni offensivi molto alti, il segno GG può diventare probabile.

può diventare probabile. Se l’ Inter arriva da un periodo di ottima solidità difensiva, l’ Under 2.5 può apparire più logico.

arriva da un periodo di ottima solidità difensiva, l’ può apparire più logico. Se la Lazio ha difficoltà in trasferta, lo scenario 1 sul mercato 1X2 ha maggior peso.

Differenze tra scommessa semplice e combo

Una volta compresi i mercati base, si può incontrare la scommessa combo, cioè una sintesi di due elementi (ad esempio: 1X2 + Over/Under). Anche se non è necessario approfondire tutti i dettagli, sapere cosa cambia aiuta a leggere meglio l’offerta.

Cosa significa combo nelle scommesse

Questi alcuni esempi utili in riferimento ad uno stesso evento:

1X2 + Gol/NoGol

1X2 + Over/Under

Doppia chance + Gol/NoGol

Perché è utile conoscere le scommesse combo

Servono principalmente agli appassionati che vogliono interpretare la partita in modo più sfaccettato. Ad esempio, 1 + Over 2.5 fa riferimento ad una squadra favorita in una partita in cui si prevedono molti gol, anche della squadra avversaria.

Nel caso dell’Inter, una partita casalinga contro un avversario più difensivo potrebbe far pensare ad 1 + Under 2.5, cioè a una vittoria senza troppi gol.

Come scegliere tra 1X2, Over/Under e Gol/NoGol

Saper distinguere questi mercati significa anche capire quale sia il più adatto alle caratteristiche della partita che si sta analizzando.

Quando ha senso la scommessa 1X2

Se c’è una chiara favorita.

Se conosci bene il rendimento casa/trasferta.

Se la gara sembra tatticamente prevedibile.

Quando ha senso la scommessa Over/Under

Se ci si aspetta una partita molto chiusa o molto aperta.

Se le due squadre hanno stili di gioco opposti.

Se la forma offensiva o difensiva è particolarmente evidente.

Quando ha senso la scommessa Gol/NoGol

Se entrambe hanno attacchi forti.

Se una squadra segna spesso ma concede altrettanto.

Se la gara è tra due formazioni che tendono a “creare” indipendentemente dall’avversario.

Come scommettere senza perdere

Per orientarsi tra 1X2, Over/Under e Gol/NoGol non serve conoscere formule o schemi complessi. La chiave è osservare partita per partire: capire chi arriva meglio, chi tende a segnare, chi concede di più, chi ha l’inerzia emotiva dalla sua parte. Un buon punto di partenza è porsi tre domande: Chi è favorito? Che ritmo avrà la gara? Entrambe le squadre possono segnare? Da queste risposte nasce una scelta coerente. Ogni match racconta una storia diversa e leggere bene i suoi indizi – proprio come si fa seguendo l’Inter settimana dopo settimana – permette di interpretare i mercati nel modo più naturale e consapevole possibile.