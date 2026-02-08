Chivu: “Scudetto? C’è da lavorare. Inter-Juve come tutte le altre”

Altra grande prestazione e vittoria dell’Inter che scappa momentaneamente a +8 sul secondo posto del Milan in classifica. In casa del Sassuolo la squadra di Cristian Chivu mette a segno un sonoro 0-5 e lancia l’ennesimo segnale di forza al campionato. Proprio l’allenatore nerazzurro, ai microfoni di Dazn, ha analizzato così il successo dei suoi ragazzi nel post-partita.

LA PARTITA – “All’inizio abbiamo subito la loro intensità ma abbiamo tenuto botta e stare in partita. Abbiamo saputo colpire nel momento giusto. Cinismo e concretezza diventano fattori importanti nella nostra crescita. La squadra è più matura, capisce i momenti, si adegua. Mi prendo questo, c’è tanta maturità e consapevolezza del lavoro fatto. Non dobbiamo dimenticarci da dove veniamo e cosa abbiamo fatto per arrivare a questo punto”.

COSA MIGLIORARE – “Non dobbiamo aver paura di niente. Bisogna migliorare senza avere l’ossessione della perfezione che non esiste. Siamo consapevoli che siamo a metà maratona ed è un momento decisivo. Bisogna mantenere anche l’ambizione di essere competitivi”.

FRATTESI – “Frattesi decisivo nella seconda parte di stagione? Frattesi, Diouf, Dimarco, di tutto il gruppo che lavora sodo e ed essere protagonista. Abbiamo bisogno di tutta la rosa e di tutti i giocatori per mantenere un certo livello ed essere competitiva”.

SCUDETTO – “Percentuali? Per me zero. Abbiamo 14 partiti, ci sono tante squadre con la stessa ambizione. C’è ancora da lavorare e da dimostrare”.

DERBY D’ITALIA – “Inter-Juventus? Partita come tutte le altre, con tre punti in palio. Consapevoli del fatto che le aspettative sono sempre alte, ma io so che il gruppo ha ambizione e vuole essere competitivo. Vedremo come ci presenteremo a quella partita, ma sicuramente con la consapevolezza di quello che abbiamo fatto finora”.