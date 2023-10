Ecco TUTTE le cifre UFFICIALI degli sponsor dell’Inter

L’Inter ha approvato il suo bilancio nel corso dell’Assemblea dei Soci. Sono così emerse le cifre ufficiali degli accordi di sponsorizzazione che il club nerazzurro ha siglato con i suoi vari partner. Qui di seguito riportiamo le cifre ufficiali dei tre più importanti: Nike, Paramount+ e U-Power.

NIKE

L’accordo con lo sponsor tecnico è stato rinnovato lo scorso 13 luglio e ora scadrà nel 2031. A livello economico, l’Inter guadagnera ogni anno 21,25 milioni di euro. Sono previste delle riduzioni in caso di mancata partecipazione alla Champions League (-25%) o alle coppe europee (-50%). Possibili anche alcune variazioni dei corrispettivi in base ai risultati della Prima Squadra maschile e femminile.

PARAMOUNT+

L’accordo con il nuovo sponsor frontale di maglia è stato siglato lo scorso 2 giugno, a causa degli inadempimenti di Digitalbits e in vista della finale di Champions League, con un guadagno nerazzurro di 1,5 milioni di euro.

L’accordo è stato poi prorogato fino al termine di questa stagione per 11 milioni di euro, con variazioni dei corrispettivi in base ai risultati della Prima Squadra maschile.

U-POWER

Nel mese di settembre, l’Inter e U-Power hanno siglato un accordo per il retrosponsor di maglia, che porta nelle casse nerazzurre 18 milioni di euro per quattro anni di accordo, circa 4,5 milioni all’anno a partire da questa stagione dunque. Previsti anche in questo caso, delle variazioni dei corrispettivi in base ai risultati della Prima Squadra maschile.