La Russa: “San Siro? il problema è il Milan. No segnali di cessione”

Presente all’Assemblea dei Soci dell’Inter, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato al termine della stessa ai cronisti presenti, toccando vari argomenti del futuro nerazzurro. Queste le sue parole:

SECONDA SQUADRA – “Ho chiesto in privato del progetto seconda squadra, perché è dai tempi di Mourinho, che non portiamo ragazzi della Primavera in Prima Squadra. Marotta mi ha detto che è un progetto che va avanti. C’è un problema con campi di allenamento, altrimenti ci sarebbe già una squadra in Serie C”.

STADIO – “L’idea dell’Inter che resta a San Siro è quella che mi piace di più. Dipende molto dai tempi: se l’Inter deve ristrutturare San Siro, ma il Milan resta fino al 2028, come fai a iniziare i lavori? Insomma sono sempre i cugini che ci mettono i bastoni tra le ruote”.

CESSIONE INTER – “Non c’è stata nessuna indicazione sulla cessione della famiglia Zhang. Ha dimostrato di essere una presidenza appassionata. Il giovane presidente ha fatto vedere di essere davvero innamorato dei colori sociali. Il fatto che non ci siano segnali di uscita mi ha fatto piacere. Sentimento oltre al business? Secondo me sì. In un CdA di solito si vede come stanno i soci e gli investimenti, qui si vede come stanno i sogni. Sono in buone mani”.