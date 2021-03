Dal Cile – Vidal si opera: il motivo della scelta e la data per il rientro in campo

Nell’ultimo periodo Arturo Vidal è stato fortemente penalizzato da alcuni problemi al ginocchio. Il centrocampista cileno ha quindi deciso di operarsi e nella giornata di domani si sottoporrà a un intervento al menisco interno del ginocchio sinistro. Antonio Conte dovrà fare a meno del suo pupillo per almeno 30-40 giorni e l’obiettivo è quello di recuperarlo nella migliore condizione possibile per la parte finale del campionato in modo da poter dare un contributo per la vittoria dello Scudetto.

Come riporta TNT Sports Chile, Vidal era sofferente da tempo, ma stava rimandando l’operazione per prendere parte alle prossime partite della sua Nazionale. Dopo lo stop del girone sudamericano a causa della pandemia, il centrocampista cileno, di comune accordo con l’Inter, ha deciso di andare sotto i ferri, saltando quindi poche partite proprio grazie alla sosta di fine marzo, per tornare il prima possibile. L’obiettivo è quello di tornare per la partita contro il Napoli al San Paolo del prossimo 18 aprile.

