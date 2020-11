Nazionali – Vidal ancora in gol con il Cile, ma non basta: passa il Venezuela

Arturo Vidal non smette più di segnare. Il centrocampista dell’Inter questa sera era impegnato nella gara tra Venezuela e Cile, valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo. La partita è terminata 2 a 1 per il Venezuela e la squadra di Reinaldo Rueda rimane bloccata a quattro punti in classifica. Il centrocampista classe ’87 è stato autore del momentaneo 1 a 1, sfruttando una respinta della difesa avversaria e battendo il portiere da pochi passi.

Vidal conferma l’ottimo stato di forma in nazionale, dopo l’eurogol segnato contro il Perù. 90 minuti in campo anche per Alexis Sanchez, che è stato lanciato titolare come annunciato alla vigilia dal ct Rueda. I due interisti rientreranno nelle prossime ore a Milano, dove Conte li aspetta per preparare la sfida di domenica contro il Torino.

