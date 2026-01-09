Coca-Cola partner UFFICIALE dell’Inter: l’annuncio

Nuova partnership ufficiale appena definita dall’Inter con un marchio di grande rilevanza internazionale come Coca-Cola. Il noto brand, infatti, a partire da oggi e per i prossimi tre anni sarà al fianco del club nerazzurro come nuovo nuovo Official Soft Drink Partner. Contestualmente, Powerade diventa Official Sports Drink Partner del club nerazzurro.

Una collaborazione che non si limiterà solamente alla prima squadra, ma che coinvolgerà anche Inter Women e l‘Inter U23. Questo l’annuncio del club:

“Coca-Cola vanta una lunga storia di vicinanza allo sport e un legame speciale con il calcio, simbolo universale di passione e condivisione, e si impegna a sostenere chi scende in campo, celebrando allo stesso tempo la forza dello sport come veicolo di unione, divertimento e valori positivi.

La partnership siglata con l’Inter rappresenta un nuovo capitolo di questo percorso: insieme, Coca-Cola e il Club nerazzurro daranno vita a iniziative e attività pensate per coinvolgere i tifosi e la comunità, celebrando la passione per il calcio e lo spirito sportivo.

La collaborazione prevede l’esclusività nella categoria dei soft e sport drink insieme ad attività di branding con Coca-Cola e Powerade, campagne promozionali dedicate, contenuti social ed eventi esclusivi”.