9 Gennaio 2026

Chi è Doveri, l’arbitro di Inter-Napoli: due precedenti in stagione

L'identikit dell'esperto direttore di gara

Sta per scattare l’ora della verità per l‘Inter di Cristian Chivu, impegnata nel primo big match del girone di ritorno contro il Napoli domenica sera. Gli scontri diretti sono stati un vero e proprio tabù dei nerazzurri in campionato sino a questo momento e dalle parti di Appiano Gentile sanno benissimo che proprio queste serate potrebbe indirizzare sia in un senso che in un altro la corsa scudetto.

Come annunciato questa mattina dall’Aia, sono state confermate le indiscrezioni delle ultime ore. Per Inter-Napoli, infatti, è stato designato un arbitro esperto come Daniele Doveri. Il fischietto della sezione di Roma verrà assistito da Alassio e Colarossi e da Colombo come IV Ufficiale. Var affidato a Di Bello e Di Paolo come vice.

Doveri ha già arbitrato l’Inter in due occasioni in questa stagione, nei due successi ottenuti contro Verona e Genoa. Complessivamente, invece, sono 38 i precedenti tra tutte le competizioni nei quali i nerazzurri hanno centrato 16 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte.

Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.