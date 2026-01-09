Chi è Doveri, l’arbitro di Inter-Napoli: due precedenti in stagione

Sta per scattare l’ora della verità per l‘Inter di Cristian Chivu, impegnata nel primo big match del girone di ritorno contro il Napoli domenica sera. Gli scontri diretti sono stati un vero e proprio tabù dei nerazzurri in campionato sino a questo momento e dalle parti di Appiano Gentile sanno benissimo che proprio queste serate potrebbe indirizzare sia in un senso che in un altro la corsa scudetto.

Come annunciato questa mattina dall’Aia, sono state confermate le indiscrezioni delle ultime ore. Per Inter-Napoli, infatti, è stato designato un arbitro esperto come Daniele Doveri. Il fischietto della sezione di Roma verrà assistito da Alassio e Colarossi e da Colombo come IV Ufficiale. Var affidato a Di Bello e Di Paolo come vice.

Doveri ha già arbitrato l’Inter in due occasioni in questa stagione, nei due successi ottenuti contro Verona e Genoa. Complessivamente, invece, sono 38 i precedenti tra tutte le competizioni nei quali i nerazzurri hanno centrato 16 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte.