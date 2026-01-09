L’Inter non molla Dodo: cosa succede sul mercato

La scelta di Cancelo di tornare al Barcellona ha modificato i piani dell’Inter per la fascia destra. Dopo il tentativo sfumato per il portoghese, la dirigenza nerazzurra ha deciso di prendersi tempo per valutare le alternative disponibili.

Nonostante l’infortunio di Dumfries, il club ha scelto di non forzare un acquisto immediato. La decisione riflette una strategia più paziente, che punta a soluzioni ponderate piuttosto che a operazioni dettate dall’urgenza. Secondo quanto riportato da Sportitalia, le piste alternative restano aperte ma senza accelerazioni particolari.

Tra i nomi ancora sul tavolo c’è quello di Dodo della Fiorentina. Il laterale brasiliano rappresenta un’opzione concreta per rinforzare la corsia, anche se al momento non ci sono movimenti imminenti. La dirigenza preferisce valutare con calma, sfruttando anche le risorse interne.

Il cambio tattico operato con Akanji come centrale nella difesa a tre ha contribuito a questa gestione più tranquilla del mercato. L’adattamento ha permesso di alzare il baricentro e sostenere una pressione più intensa, riducendo la necessità di intervenire subito sul mercato. Una stabilità che raramente si vede in una squadra impegnata nella corsa per lo scudetto.