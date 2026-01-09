Inzaghi punta un difensore dell’Inter per l’Al-Hilal

La pista che porta al trasferimento di un centrale nerazzurro in Arabia Saudita non si è ancora del tutto chiusa, nonostante la trattativa andata in fumo per Joao Cancelo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, prima della fine del mercato invernale Simone Inzaghi tornerà a insistere per l’acquisto di uno tra de Vrij e Acerbi all’Al-Hilal, entrambi peraltro in scadenza con l’Inter.

Il tecnico piacentino avrebbe una preferenza ben definita: la sensazione è che punti in particolare sull’olandese. Entrambi i difensori erano stati proposti ai sauditi, uno in alternativa all’altro, nell’ambito della possibile operazione per riportare l’esterno portoghese a Milano. Cancelo, però, ha poi scelto di vestire la maglia del Barcellona, facendo tramontare quella soluzione.

Nonostante questo epilogo, la trattativa con il club arabo non sarebbe del tutto sfumata. L’Inter potrebbe quindi provare a riprendere i contatti entro la chiusura della finestra di gennaio, con l’obiettivo di liberare uno slot in difesa. La disponibilità dell’Al-Hilal e la volontà del giocatore saranno decisive per capire se l’affare potrà concretizzarsi nelle ultime battute del mercato.