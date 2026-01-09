Pastore suggerisce all’Inter due esterni low cost dalla Serie A

Durante la trasmissione L’ascia raddoppia di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha offerto la sua analisi sul possibile rinforzo che l’Inter potrebbe cercare sulla fascia destra nel mercato di gennaio. Le sue indicazioni puntano verso profili diversi da quelli già circolati nelle ultime settimane.

“Luis Henrique il meno brillante dei titolari. Zalewski era un profilo esatto, giocatore duttile, per cui non ti svieni, non ha pretese e riempie un buco”, ha spiegato Pastore, riferendosi al tipo di giocatore che potrebbe fare al caso dei nerazzurri. Un innesto funzionale, senza troppe pretese, capace però di garantire una copertura in quella zona del campo.

Il giornalista ha poi fatto due nomi concreti: “Ce ne sono tanti per me, si è parlato in questi giorni di Holm del Bologna. Palestra l’Atalanta non te lo vende. Ma ci sono tanti giocatori che possono darti una mano, tipo Lazaro un nome che non scalda i cuori ma che sta facendo una buona stagione”. Due opzioni meno appariscenti, ma concrete per caratteristiche e momento di forma.

La filosofia suggerita da Pastore appare chiara: aggiungere un elemento alla rosa senza sconvolgere gli equilibri. “La mentalità deve essere di aggiungerne uno”, ha concluso, sottolineando come l’obiettivo non debba essere il colpo di grande impatto, ma piuttosto un acquisto funzionale agli schemi tattici e alle esigenze numeriche della squadra.