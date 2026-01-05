Chi è Colombo, l’arbitro di Parma-Inter: trend da invertire

Dopo esserci lasciati alle spalle la 18esima giornata di Serie A con il posticipo stravinto dall’Inter per 3-1 sul Bologna, si torna subito in campo con il turno infrasettimanale che decreta la fine del girone di andata (in attesa dei recuperi dei match rinviati per gli impegni della Supercoppa Italiana).

Una giornata che vedrà l’Inter giocare in trasferta sul campo del Parma, match in programma mercoledì 7 gennaio alle ore 20.45. Come annunciato questa mattina dall‘AIA, sarà Andrea Colombo ad arbitrare l’incontro del Tardini. Il fischietto della sezione di Como verrà assistito da Vecchi e Palermo e da Perenzoni come IV Ufficiale. Al Var La Penna, coadiuvato da Camplone.

Sono sette i precedenti che legano Colombo all’Inter, nei quali i nerazzurri hanno maturato ben cinque vittorie e due sconfitte. Queste ultime, però, sono arrivate proprio negli ultimi due match arbitrati dall’arbitro 35enne, rispettivamente contro il Bologna per 1-0 nella passata stagione e contro la Juventus lo scorso settembre nel 4-3 pirotecnico.