CdS – Colombo promosso a pieni voti dopo Fiorentina-Inter

La direzione arbitrale di Andrea Colombo in Fiorentina-Inter ha ottenuto il massimo riconoscimento da parte della CAN, che gli ha assegnato un 10 pieno. Una valutazione che arriva in seguito al dibattito su uno degli episodi più discussi del match, il fallo di mano di Pongracic.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sport, l’episodio incriminato, ossia il cross di Dumfries che termina sul braccio del difensore viola, non è stato ritenuto punibile in quanto “pallone inaspettato”. Inoltre, Pongracic è in corsa e non compie alcun movimento volontario verso la palla.

Il VAR ha avallato la scelta senza richiamare Colombo all’on-field review E anche le altre due decisioni sul contatto Carlos Augusto-Kean e i presunto braccio di Esposito sono state ritenute corrette. Quest’ultima “Era una situazione talmente evidente nella sua dinamica che non è stata nemmeno inserita nei video didattici per gli arbitri”, si legge ancora.

La direzione arbitrale di Andrea Colombo in Fiorentina-Inter è stata dunque promossa a pieni voti dalla CAN, ma questo riconoscimento difficilmente placherà le polemiche. Al contrario, rischia di alimentarle, perché l’impressione è che venga a mancare l’uniformità di giudizio, come sottolineato anche dal presidente Marotta nel pomeriggio di ieri.