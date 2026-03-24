Il punto dall’infermeria: Bastoni migliora, le novità su Lautaro
Buone notizie in casa Inter
Da ieri è iniziata ufficialmente l’ultima sosta per le nazionali di questa stagione. Una sosta che per l’Italia sarà importantissima: giovedì sera, infatti, la Nazionale affronterà l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff che valgono l’accesso al Mondiale 2026. Il CT Gennaro Gattuso deve sciogliere alcuni dubbi di formazione legati alle condizioni fisiche di diversi giocatori arrivati con problemi al raduno azzurro.
Tra questi c’è anche Alessandro Bastoni, che ha inizialmente svolto una seduta differenziata. Dopo aver saltato anche l’ultima partita dell’Inter contro la Fiorentina, la situazione della gamba sinistra sembra però migliorata. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrale nerazzurro potrà essere regolarmente al centro della difesa azzurra.
Arrivano buone notizie anche sul fronte Lautaro Martinez. Il capitano sembrava potercela fare già per la trasferta di Firenze, ma alla fine ha prevalso la linea della prudenza, per evitare di forzare. La non convocazione da parte dell’Argentina permetterà quindi al Toro di lavorare ad Appiano Gentile, con il rientro in gruppo previsto già in questa settimana in vista della partita di rientro contro la Roma. Da valutare infine Mkhitaryan, che potrebbe aver bisogno di qualche giorno in più rispetto al numero 10.