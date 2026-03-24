Da Appiano filtra fiducia: “Chivu ha deciso di lavorare su una cosa”

La sosta per le nazionali arriva probabilmente al momento giusto per l’Inter, che può sfruttare la pausa per recuperare energie e condizione. Denzel Dumfries è rientrato da poco dopo quattro mesi di infortunio e ha bisogno di ritrovare la forma migliore, mentre Lautaro Martinez potrà beneficiare di qualche giorno in più per recuperare dal problema al polpaccio e presentarsi tirato a lucido per la sfida contro la Roma.

In casa nerazzurra, scrive il Corriere dello Sport, prevalgono comunque ottimismo e positività, nonostante le ultime settimane complicate dal punto di vista dei risultati. Nessuno nega il calo – come confermato dallo stesso presidente Marotta – il cui inizio viene identificato dopo la vittoria contro la Juventus, gara che ha portato via tante energie sia fisiche che psicologiche. Il pareggio con la Fiorentina viene considerato un punto guadagnato, mentre ovviamente aveva lasciato più fastidio l’1-1 contro l’Atalanta, anche a causa delle decisioni arbitrali penalizzanti.

In tutto questo, mister Chivu intende premere su un aspetto specifico: l’atteggiamento. A Firenze il primo quarto d’ora è stato molto buono, poi l’intensità è calata e nella ripresa sembra essere prevalsa l’idea di potersela cavare con il solo gol segnato da Pio Esposito dopo 45 secondi. Ad oggi i numeri evidenziano 12 punti persi in situazioni di vantaggio, con 8 reti incassate negli ultimi 10 minuti e 9 nell’ultimo quarto d’ora. Urge invertire questa rotta.