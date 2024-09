Colpo di scena Inzaghi: SORPRESA contro la Stella Rossa

Nonostante l’Inter non abbia pienamente convinto nell’ultima trasferta di campionato contro l’Udinese, a causa delle due reti incassate che hanno evidenziato un’insolita fragilità difensiva, Simone Inzaghi è tornato a Milano con un risultato che ha restituito quantomeno morale a tutta la squadra dopo la sconfitta del derby.

La strada per avvicinare quanto fatto lo scorso anno è ancora lunga, soprattutto per via di un campionato ancor più competitivo. Nella testa del tecnico interista, nonostante alcune tesi contrarie, non vi è in questo momento la tendenza a preferire una competizione sull’altra. L’obiettivo dell’Inter rimane quello di difendere il Tricolore conquistato la scorsa stagione, cercando di migliorare gli ottavi di finale di Champions League raggiunti nella passata edizione.

A conferma di questa idea, sono le ultime scelte effettuate da Inzaghi. L’allenatore, ad esempio, contro l’Udinese ha proposto la sua formazione tipo in questo momento, al netto del forfait di Barella e della forma negativa di Pavard. Contro la Stella Rossa, nel match europeo in programma domani sera, è invece prevista un’ampia rotazione per dare spazio a chi di recente ha giocato meno.

Una strategia che smonta drasticamente la ‘fake news’ circolata su Inzaghi, in riferimento ad una sua ipotetica preferenza verso la Champions League a discapito della Serie A. Con queste ultime scelte il tecnico dimostra chiaramente di dare pari importanza alle due competizioni, sperando di poter fare affidamento su un organico di alto livello sia nei titolari che nei loro sostituti.