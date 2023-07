Ecco come vedere TUTTE le partite dell’Inter: abbonamenti e costi

Il precampionato è in corso, ma tra poche settimane prenderà ufficialmente il via anche la stagione 2023/2024 dell’Inter, con l’esordio in Serie A contro il Monza, il 19 agosto. Anche quest’anno, i nerazzurri saranno su diversi fronti (campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa). Come riuscire a seguire tutte le gare dei nerazzurri? Ecco la nostra guida definitiva su abbonamenti e costi.

Va subito specificato come quest’anno ci sia stato un rincaro medio dei prezzi rispetto alla scorsa annata. Tuttavia, ci sono delle soluzioni e delle combinazioni che permetteranno ai consumatori di risparmiare. Va dato anche un altro chiarimento: alcune offerte potrebbero scadere nelle prossime settimane ed essere sostituite da altre, con tariffe diverse.

Dove guardare le partite

Tutte le partite di Serie A dell’Inter saranno trasmesse anche in questa stagione da Dazn. Inoltre, come negli anni passati, sarà possibile guardare 3 match in co-esclusiva per ogni giornata di campionato, per i possessori del pacchetto Calcio di Sky e per gli abbonati a Now TV. La Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, invece, sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro da Mediaset e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Per quanto riguarda la Champions League, la formula non cambia rispetto all’anno scorso: 121 match su 137 saranno trasmessi da Sky Sport e saranno disponibili anche su Now TV; mentre 16 (uno per ogni mercoledì) saranno esclusiva di Prime Video. Al tempo stesso, con Infinity+, si potranno seguire 104 gare, mentre Mediaset trasmetterà in chiaro 17 match: uno per ogni martedì, più la finale.

Inoltre, sono disponibili anche 3 pacchetti di Tim Vision:

Tim Vision: Tim Vision, Infinity+ e Dazn standard

Tim Vision, Infinity+ e Dazn standard Tim Vision Gold: Tim Vision, Infinity+ e Dazn plus, 6 mesi di Amazon Prime Video, Disney+ e Netflix

Tim Vision, Infinity+ e Dazn plus, 6 mesi di Amazon Prime Video, Disney+ e Netflix Kena Tim Vision Summer: Tim Vision, Infinity+ e Dazn Standard, con possibilità di passare al Plus, per più visioni in contemporanea

Prezzi degli abbonamenti

Di seguito un breve tariffario dei prezzi dei singoli abbonamenti, nel caso in cui vengano attivati oggi.

SKY

Sky Calcio: costo di 5 euro al mese, ma richiede l’abbonamento a Sky TV (14,90 euro al mese), con costi di attivazione da 9 a 29 euro. C’è un vincolo di 18 mesi. È disponibile anche Sky Go.

Sky Sport: costo di 16 euro al mese, ma richiede l’abbonamento a Sky TV (14,90 euro al mese), con costi di attivazione da 9 a 29 euro. C’è un vincolo di 18 mesi. È disponibile anche Sky Go.

Sky Sport+TV base: costo di 30,90 euro al mese per 18 mesi, poi 45 euro al mese, con costi di attivazione da 9 a 29 euro. Promozione valida fino al 06/08.

NOW TV (con pass Sport)

Costo di 14,99 euro al mese (9,99 euro al mese con abbonamento annuale diviso in 12 rate; abbonamento annuale con pagamento immediato: 99 euro). Non ci sono costi di attivazione, ma possono esserci vincoli in base all’offerta scelta. Permette la visione degli eventi sport con un solo dispositivo.

INFINITY+

Costo di 7,99 euro al mese (39 euro per 6 mesi, 69 euro per 12 mesi). Non ci sono costi di attivazione o vincoli. Permette la visione con due dispositivi in contemporanea.

AMAZONE PRIME VIDEO

Costo di 4,99 euro al mese (49,90 per 12 mesi). Non ci sono costi di attivazione o vincoli. Permette la visione con due dispositivi in contemporanea.

DAZN

Dazn Standard: costo di 40,99 euro al mese (30,99 euro al mese con abbonamento annuale diviso in 12 rate; abbonamento annuale con pagamento immediato: 299 euro). Non ci sono costi di attivazione, ma possono esserci vincoli in base all’offerta scelta. Permette la visione con due dispositivi in contemporanea, ma solo sotto la stessa rete internet.

Dazn Plus: costo di 55,99 euro al mese (45,99 euro al mese con abbonamento annuale diviso in 12 rate; abbonamento annuale con pagamento immediato: 449 euro). Non ci sono costi di attivazione, ma possono esserci vincoli in base all’offerta scelta. Permette la visione con due dispositivi in contemporanea, anche su reti diverse.

TIM VISION

Tim Vision: gratis fino al 26 agosto, poi 19,99 euro al mese fino al 31/12, poi 29,99 euro al mese. Non ci sono costi di attivazione online, mentre in negozio 19,90 per i nuovi clienti e 9,90 se riattivi sulla stessa linea. 30 giorni di preavviso per la disdetta.

Tim Vision Gold: costo di 10 euro fino al 26 agosto, poi 35,99 euro al mese fino al 31/12, poi 45,99 euro al mese. Non ci sono costi di attivazione. 30 giorni di preavviso per la disdetta.

Kena Tim Vision Summer: gratis fino al 31 agosto, poi 19,99 euro al mese per 4, poi 29,99 euro al mese. Non ci sono costi di attivazione e vincoli.

Soluzioni per risparmiare

Ci sono diverse soluzioni per combinare i vari abbonamenti in modo da riuscire a seguire tutte le partite dell’Inter, provando anche a risparmiare dove possibile. Noi di Passione Inter ne abbiamo pensate 5 (+1 un po’ particolare), che potete consultare qui, insieme a tutte le informazioni elencate sopra su abbonamenti e costi.