Primo test amichevole in Giappone per l’Inter di Simone Inzaghi, che si trova di fronte l’Al-Nassr degli ex Brozovic e Telles, e anche di Cristiano Ronaldo. Dopo le gare contro Lugano e Pergolettese, arriva una sfida contro un avversario di rango più alto. Il tecnico andrà alla ricerca di segnali positivi, a meno di un mese dall’esordio contro il Monza.

In porta dovrebbe partire Stankovic, pronto ad alternarsi con Di Gennaro, mentre in difesa è pronto il terzetto titolare della scorsa stagione. A centrocampo dovrebbe partire titolare Frattesi, mentre in attacco ci saranno prove tecniche di Thu-La, con Thuram e Lautaro Martinez per la prima volta insieme in campo.

Inzaghi comincia a ragionare sulla possibile formazione titolare per la prima giornata di Serie A. In ogni caso, come da consuetudine, nel secondo tempo ci sarà spazio per un’ampia girandola di cambi.