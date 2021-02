Fiorentina-Inter, niente conferenza stampa per Antonio Conte alla vigilia

Come accaduto più volte in questa stagione, Antonio Conte non si presenterà nella giornata di domani in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti alla vigilia del match di campionato contro la Fiorentina. Il tecnico leccese, reduce insieme alla sua squadra dalla sfortunata sconfitta di ieri sera nella prima semifinale contro la Juventus in Coppa Italia, dovrà pure scontare la seconda ed ultima giornata di squalifica dopo il rosso di Udine e non potrà seguire i suoi ragazzi dalla panchina al Franchi.

Ad ogni modo, l’allenatore non si presenterà dinnanzi ai giornalisti per via dei tanti impegni ravvicinati dell’ultimo periodo, come già avvenuto anche in passato. Ieri sera, infatti, Conte ha dovuto rilasciare parecchie interviste al termine dell’incontro perso a San Siro per analizzare la prestazione della formazione nerazzurra. Presumibilmente per questa ragione non ha ritenuto necessario dover intervenire nuovamente in una conferenza per parlare con la stampa appena due giorni dopo dalle ultime dichiarazioni.

