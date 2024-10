Confronto Inzaghi-squadra dopo Inter-Juventus: cosa succede

Il pareggio di San Siro contro la Juventus ha lasciato l’amaro in bocca per l’Inter. I nerazzurri si sono fatti rimontare due volte, la seconda in vantaggio per 4-2. Troppi gli errori di difensivi, che confermano un trend negativo di inizio stagione al quale Inzaghi deve provare a porre rimedio.

Se in Champions League l’Inter non ha ancora subito gol, dopo 9 giornate di Serie A sono 13 le reti incassate, più di tutte quelle subite nel girone d’andata della scorsa stagione. La conferma di come qualcosa non stia funzionando rispetto all’anno passato. Lo stesso Inzaghi si è detto molto arrabbiato nel post-gara, sottolineando più volte come non si possano prendere 4 gol su 4 tiri concessi alla Juventus.

Ecco perché, come scrive La Gazzetta dello Sport, oggi ci sarà un faccia a faccia con tutta la squadra (ieri c’era troppa delusione per parlare). L’obiettivo sarà cercare di analizzare questa situazione, capire i perché e cercare di ripartire. All’orizzonte c’è la sfida infrasettimanale con l’Empoli e l’Inter ha bisogno di ritrovare immediatamente la solidità perduta.