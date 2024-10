Allarme Dumfries: “Vi spiego perché l’Inter ha concesso troppo”

Inter-Juventus ha confermato le difficoltà difensive nerazzurre in questo inizio di stagione: 13 gol subiti in 9 partite, 6 dopo l’80’. Sono dati allarmanti, che testimoniano la presenza di qualche problema, come evidenziato da Denzel Dumfries nel post-partita, ai microfoni di Inter Tv.

Queste le sue parole:

“Abbiamo controllato la partita e giocato bene, ma non siamo stati sempre lucidi e non siamo riusciti a chiudere la partita, nonostante le occasioni. Noi volevamo tenerli lontani dalla nostra porta conoscendo le loro qualità, ma abbiamo subito qualche contropiede di troppo e loro sono molto abili nell’uno contro uno. Continueremo a lavorare per fare di meglio. Stiamo concedendo troppo, siamo forti in fase difensiva ma al momento concediamo troppo. Dovremo parlarne ancora e fare meglio.”