Perché Zielinski ha tirato i rigori in Inter-Juve: la reazione di Lautaro

Non è finita come sperava, ma Inter-Juventus è stata una partita speciale per Piotr Zielinski. Il polacco è stato chiamato a sostituire Calhanoglu dal primo minuto in mezzo al campo, ma anche dal dischetto. Due rigori per lui, entrambi segnati con grande freddezza, per le prime reti in maglia nerazzurra.

Una decisione che potrebbe aver stupito qualche tifoso, vista la presenza in campo anche di Lautaro Martinez, deputato in passato a calciare i rigori, nonostante qualche errore di troppo. È stato lo stesso capitano, però, a prendere il pallone in mano e darlo in entrambe le occasioni a Zielinski. Lo ha raccontato il centrocampista nel post-partita:

“Abbiamo provato a calciare i rigori in mattinata e ho fatto bene. Così Lautaro è subito venuto con il pallone e mi ha chiesto se volevo calciare e ho detto sì. Lo ringrazio perché è stato bellissimo fare il primo gol con questa maglia prestigiosa e di farne tanti altri. Sul secondo gli ho dato la libertà di scegliere e lui mi ha chiesto di nuovo se volevo calciare e ho detto sì. Se voleva calciare lui glielo lasciavo”.