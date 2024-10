Terremoto ultras-Inter, è scontro: “Coreografia vietata”

Inter-Juventus ha regalato grande spettacolo in campo, con un rocambolesco 4-4. Prima della gara, però, è mancato il classico show della curva nerazzurra. Il motivo era stato rivelato prima della gara dalla fanzine del tifo organizzato, che avrebbe accusato la società di aver vietato la coreografia pre-partita a San Siro.

Questo il comunicato:

“Vi annunciamo che l’ingresso della coreo ci è stato vietato. Non dalla questura, ma dalla stessa società. Qualcuno potrebbe pensare sia una scelta corretta, visto il terremoto mediatico delle ultime settimane. Noi però, onestamente, siamo rimasti estremamente delusi e sconfortati da questa censura. I motivi di questa scelta andrebbero chiesti ai signori della società Inter. Non vi sveleremo il contenuto della coreografia, ma possiamo assicurarvi che il divieto di allestimento è arrivato per partito preso e non per il disegno ideato dal Covo, che aveva studiato qualcosa di semplice ed efficace. Ci chiediamo come è possibile che una società sportiva decida di negare l’accesso allo stadio di alcune migliaia di semplici plastiche monocolore? Assicuriamo a tutti che questa notizia non ci ha tagliato le gambe, anzi. Il vento sta cambiando e fino a quando saremo qui combatteremo per i nostri diritti e per quelli di tutti gli interisti”.