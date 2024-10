Conte ce l’ha con l’Inter? “Hanno voluto la bicicletta, ora pedalino”

È un Antonio Conte visibilmente determinato quello che ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita del suo Napoli contro il Como. Il tecnico salentino, in particolare, se l’è presa con coloro che mettono pressioni ai partenopei in chiave scudetto, ma non è chiaro il riferimento preciso:

“La pressione qualche furbetto ce la può mettere da fuori, magari per coprire la propria squadra, ma fa parte del gioco. La storia ha insegnato che gli scudetti li vincono sempre la storia, il valore patrimoniale della rosa e il monte ingaggi. Salvo rarissime eccezioni. Quando sento parlare coloro che vogliono mettere pressione su di noi, io dico ‘qualcuno ha voluto la bicicletta, adesso devono iniziare a pedalare e a pedalare forte‘. A Napoli si dice ‘cca nisciun è fess‘”.

Di sicuro, visti i richiami a storia, monte ingaggi e valore della rosa, il mirino di Conte è puntato verso una delle tre big: Inter, Juventus o Milan. Ma non è chiaro a chi si riferisca nello specifico.