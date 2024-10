Le condizioni UFFICIALI di Lautaro dopo Inter-Stella Rossa

Allarme rientrato, se mai fosse davvero esistito, sulle condizioni fisiche di Lautaro Martinez dopo Inter-Stella Rossa. Già nell’immediato post-partita di Champions League il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi aveva tranquillizzato tutti, parlando di una “classica vecchietta” (ginocchiata) subita dall’attaccante argentino, il quale si era lasciato andare a una smorfia di dolore lasciando il campo.

Sky Sport fornisce un’importante aggiornamento in questo senso: il Toro oggi si è allenato regolarmente con il resto dei compagni ad Appiano Gentile e quindi non c’è alcun problema fisico da segnalare. Lautaro si candida quindi a una maglia da titolare per il match casalingo dell’Inter contro il Torino in programma sabato sera, visto anche l’iniziale riposo concessogli ieri da Inzaghi contro i serbi.