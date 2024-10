Inter, ora il passo è deciso: sotto con il Torino

Il poker in Champions League dopo il 3-2 in esterna a Udine, ha confermato che l’Inter è tornata. Non è ancora brillantissima come quasi sempre nella passata stagione, ma il salto di qualità rispetto al derby c’è stato, in maniera evidente, tanto che le scommesse partite serie A vedono la squadra neroazzurra probabilissima vincitrice del prossimo match in arrivo.

Il prossimo impegno vedrà l’Inter ospitare al Meazza il Torino di Paolo Vanoli. Non si tratta di un classico “testacoda”, poiché le due squadre condividono lo stesso numero di punti in classifica (11), ma la disparità tra i due club è comunque evidente. In netto favore i nerazzurri, con una vittoria dell’Inter quotata a 1.35, mentre il successo del Torino è dato a 9.85 e il pareggio a 5.25. Un divario significativo che evidenzia quanto la squadra di Lautaro Martínez e compagni sia considerata superiore, sia per qualità di gioco sia per profondità della rosa.

Dopo aver raggiunto l’obiettivo in Europa, con una convincente vittoria in Champions League, l’Inter è decisa a mantenere la continuità dei risultati anche in campionato. L’obiettivo è chiudere al meglio prima della sosta per le Nazionali, cercando di consolidare la propria posizione di vertice. La squadra ha dimostrato di poter essere letale sia in casa che in trasferta, con prestazioni che sottolineano la solidità del gruppo.

La differenza tra Inter e Torino, infatti, è palpabile non solo nel presente ma anche nella storia degli scontri diretti. Nei 82 precedenti a San Siro, i nerazzurri hanno ottenuto 48 vittorie contro le sole 13 del Torino, con 26 pareggi. Questo bilancio riflette la netta superiorità dell’Inter nei confronti del club granata, soprattutto nelle partite giocate tra le mura amiche.

Il Torino, d’altro canto, arriva a questa sfida con qualche difficoltà. La squadra ha incassato una sconfitta casalinga contro la Lazio, che si aggiunge all’eliminazione subita in Coppa Italia per mano dell’Empoli. Un doppio colpo che ha minato l’entusiasmo nell’ambiente granata, nonostante un buon inizio di stagione che ha visto Zapata e compagni dare filo da torcere al Milan e ottenere una convincente vittoria contro l’Atalanta di Gasperini. Tuttavia, la sfida contro l’Inter è storicamente sfavorevole al Torino, che raramente riesce a uscire indenne dal Meazza.

In vista del match di sabato sera, sarà interessante vedere se Vanoli deciderà di apportare qualche modifica tattica o cambiare alcuni elementi della formazione. L’allenatore granata sa bene che dovrà trovare le giuste contromisure per contrastare un’Inter che sta ritrovando la sua forma migliore. Una delle chiavi della partita potrebbe essere la gestione di Mehdi Taremi , in grande spolvero durante l’ultima partita di Champions League. Il centravanti iraniano è attualmente uno dei giocatori più pericolosi dell’attacco interista, e fermarlo sarà cruciale per il Torino se vuole avere una chance di portare a casa un risultato positivo.

Sarà quindi una sfida interessante, con l’Inter decisa a proseguire la sua corsa verso i vertici della classifica e il Torino chiamato a invertire una tendenza storicamente sfavorevole.