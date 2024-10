“Manchester City a Milano per Barella”: arrivano sabato

Il Manchester City ha intenzione di trovare già nel calciomercato invernale un sostituto di Rodri. Il centrocampista spagnolo ha infatti riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro che lo terrà fuori per tutta la stagione 2024-25.

Uno dei calciatori che piace di più agli inglesi come possibile innesto a centrocampo milita nell’Inter ed è Nicolò Barella, autentico pupillo di Pep Guardiola che più volte ha manifestato – anche pubblicamente – il suo apprezzamento per il numero 23 nerazzurro.

Secondo quanto riporta The Guardian, osservatori dei Citizens saranno a Milano e a San Siro sabato prossimo per assistere a Inter-Torino. Gli uomini del club inglese osserveranno da vicino Samuele Ricci dei granata e – stando al quotidiano inglese – anche lo stesso Barella. Peccato che il centrocampista sardo sia infortunato e un suo recupero per la prossima gara dell’Inter risulti altamente improbabile (tornerà a disposizione, con tutta probabilità, dopo la sosta nazionali di ottobre). In ogni caso, c’è da segnalare la presenza del City a Milano prevista per sabato.