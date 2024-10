Novità Mondiale per Club, ECCO il nuovo ranking: c’è l’Inter

Nonostante una diffidenza generale verso il nuovo format, il Mondiale per Club 2025 si disputerà regolarmente la prossima estate negli Stati Uniti. La conferma è arrivata nei giorni scorsi dalla FIFA che ha annunciato le sedi ufficiali che ospiteranno la competizione.

L’organo presieduto da Gianni Infantino, in attesa di risolvere anche l’intrigo che riguarda l’assegnazione dei diritti televisivi, sta già pensando a quella che sarà la seconda edizione del Mondiale per Club. Come già avviene per le Nazionali, infatti, il torneo anche per le società verrà riproposto ogni quattro anni.

In vista dell’edizione 2029, la Fifa ha deciso di stilare una nuova metodologia per la definizione del ranking finale. In base a questa classifica, infatti, verranno definite quelle che saranno le formazioni partecipanti. Nell’estate 2025, ad esempio, Inter e Juventus saranno le uniche due italiane in gioco.

Questo perché per il Mondiale per Club 2025 si è deciso di utilizzare il già esistente ranking Uefa, come segnalato da CalcioeFinanza. Delle ultime quattro stagioni, dunque, sono stati presi in considerazione i risultati ottenuti dalle sole partecipazioni in Champions League assegnando i seguenti punteggi:

2 punti per una vittoria

per una vittoria 1 punto per il pareggio

per il pareggio 4 punti per la qualificazione alla fase a gironi

per la qualificazione alla fase a gironi 5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale

per la qualificazione agli ottavi di finale 1 punto per l’avanzamento a ogni fase successiva della competizione

Mondiale per Club 2029

Come ha fatto sapere la Fifa, si tratta di un’eccezione che non verrà replicata nell’edizione del 2029. In vista del secondo Mondiale per Club, infatti, è stato stilato per ogni Confederazione un ranking basato sugli stessi punteggi, seguendo questa nuova ripartizione:

3 punti per la vittoria

per la vittoria 1 punto per il pareggio

per il pareggio 3 punti per i progressi in ogni fase della competizione

Attualmente, dopo il via ufficiale della nuova Champions League, è dunque possibile avere una primissima classifica provvisoria, ricordando che tramite ranking saranno otto le squadre che avranno accesso al Mondiale per Club (più le 4 vincitrici delle ultime Champions League), di cui massimo due per ogni Federazione: